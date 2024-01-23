'Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: 'Kaçacağız'
Özgü Namal ve Özcan Deniz‘in başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin yeni bölümünden fragman yayınlandı.
Yayına girdiği gün itibarıyla tarikatlar tarafından hedef gösterilen ve RTÜK’ün 2 hafta program durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisi, dün akşam üçüncü bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 29 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek olan dördüncü bölümünden fragman yayınlandı.
'Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz yer alıyor.
“Kaçacağız….” ?? #KızılGoncalar’ın yeni bölüm fragmanı yayında. @Kizil_goncalar pic.twitter.com/ii4bDSMrXW— FOX (@FOXTurkiye) January 22, 2024
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