RTÜK yayın durdurma cezası vermişti: ‘Kızıl Goncalar’ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?
RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Söz konusu soruyu dizinin yayıncısı Faruk Turgut sosyal medya hesabından yanıtladı.
1 aydır ülke gündeminden düşmeyen ve 2 haftadır ekrana gelmeyen Kızıl Goncalar dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu.
Kızıl Goncalar yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin yapımcısı Faruk Turgut güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Turgut "3 haftalık aradan sonra, bu akşam tekrar birlikteyiz. Bütün mekanlarımızı yeniledik.Eksikleri giderdik.Aynı motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz.Güzel bölüm.Akşam buluşmak dileğiyle" diyerek sevindiren haberi verdi.
#Kızılgoncalar— FARUK TURGUT (@FARKTRGT) January 22, 2024
3 haftalık aradan sonra, bu akşam tekrar birlikteyiz.
Bütün mekanlarımızı yeniledik.Eksikleri giderdik.Aynı motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz.Güzel bölüm.Akşam buluşmak dileğiyle…??????
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