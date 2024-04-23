Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:41

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:41

Didem İnselel savcı Evren karakteriyle Kızıl Goncalar dizisine dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Didem İnselel'in özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin savcı Evren'i Didem İnselel kimdir? Didem İnselen kaç yaşında, nereli?

DİDEM İNSELEL KİMDİR?

13 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri (2007) dizisinde "Gönül Kara" adlı karakteri canlandırmıştır. Dizide, insanlara yardım etmesi ama yanlış anlaşılması sonucunda sürekli okulunu değiştiren bir öğretmeni canlandırmaktadır. İzmir Urla'da öğretmenlik yapmaya başladığı okulda, öğrencisi Efe (Dağhan Külegeç) ve Efe'nin abisi Metin (Ferit Aktuğ) Gönül'e âşık olur.

1999 yılında Melodi programında sunuculuk yaptı. Camdan Papuçlar (atv), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynamıştır.

Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne Yapmalı? adlı programı sunmuştur. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide "İnci" karakterini canlandırdı.

Güneşi Beklerken adlı dizide de kendini ekranlarda gösterdi ve O Hayat Benim adlı dizide rol almıştır.