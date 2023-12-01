Kızıl Goncalar fragmanındaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekti. Eleştirilerin ardından özür dileyen yapım şirketi, yeni bir fragman yayınladı.
10 yıllık aranın ardından setlere dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanı önceki akşam yayınlanmıştı. Tanıtımda ahilerle ilgili geçen bir diyalog tepki çekince yapım şirketi özür dileyen fragmanı güncelledi.
"AHİLER KELİMESİNDEN DOLAYI KAMUOYU VE KIRŞEHİR HALKINDAN ÖZÜR DİLERİZ"
Fragmanın başında Özcan Deniz "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler... Onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak" diyor.
Karşısındaki kişi de "Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" ifadelerini kullanıyor. Fragmandaki bu kısım Kırşehir halkının tepkisini çekti.
Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Gold Film, "FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen 'Ahiler' kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz" denildi. Açıklamanın ardından fragmanda geçen "Ahiler" kelimesi çıkarılarak yeniden yayınlandı.
KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR
Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.
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