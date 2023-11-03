Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ 'Kızıl Goncalar' dizisinde yer aldı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:45

Güncelleme: 03.11.2023 - 14:45

Geçtiğimiz cumartesi sete çıkan "Kızıl Goncalar" dizisinin aralık ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. İlk çekilen sahneleri izleyenleri büyüleyen dizinin kadrosuna son olarak Can Aslantuğ katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ‘un izinden giden ve oyunculuğu seçen Aslantuğ “Can” rolüne hayat verecek ve doktor Levent’in (Özcan Deniz) kızı Mira’nın (Esma Yılmaz) okul arkadaşı olacak.



OYUNCU KADROSU

Necati Şahin‘in yazdığı, Ömür Atay‘ın ise yönettiği dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz‘e Şerif Erol (Suavi), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Hazal Türesan (Beste), Duygu Sarışın (Hande), Selen Öztürk (Hasna), Sitare Akbaş (Birgül), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Mert Turak (Naim), Tuğrul Tülek (Seçkin), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep) Esma Yılmaz (Mira), Zehra Kelleci (Feyza), Yakup Turgut (Arif) ve Mısra Tüfek (Esra), Gürhan Elmalıoğlu (İdris) ve Hamdi Alkan (Başhekim) başlıca rolleri paylaşıyor.



