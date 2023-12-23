Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:06

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:06

FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Beste karakterini canlandıran oyuncu Hazal Türesan'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi Beste kimdir? Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında? Hazal Türesan hangi dizilerde oynadı?

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Kızıl Goncalar adlı yapımda Beste karakterine Hazal Türesan hayat veriyor. Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.



HAZAL TÜRESAN'IN OYUNCULUK KARİYERİNDE HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları’nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar’da rol aldı. Son olarak yeni sezonda dijital platformda yayınlanan Türkiye’nin ikinci projesi Atiye’de rol alan Türesan, Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat verdi. Tecrübeli oyuncu son olarak FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Beste karakterini canlandıyor.

