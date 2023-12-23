Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:46

Güncelleme: 23.12.2023 - 15:46

FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakterini canlandıran oyuncu Erkan Avcı'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi kimdir? Erkan Avcı kimdir, kaç yaşında? Erkan Avcı hangi dizilerde oynadı?

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 17 Aralık 1982 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Annesi Aysel Avcı, babası ise Yavuz Avcı'dır. 39 yaşında olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Kariyeri boyunca bir çok projede rol alan oyuncu, 1,74 boyundadır.

ERKAN AVCI HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Birçok yapımda oyunculuk yapan deneyimli oyuncu Erkan Avcı, Köprü Ayrılık, Kurtlar Vadisi Pusu, Acemi Müezzin, Sakarya Fırat, Can, Gişe Memuru, Zenne, Uzun Hikaye, Karadayı, Cesur ve Güzel, Payitaht Aldülhamid, Müslüm, Çukur, Şampiyon, Kuruluş Osman gibi yapımlarda yer alırken son olarak FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakterine can verdi.