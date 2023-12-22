Hedef gösterilmişti: Şişli'de 'Kızıl Goncalar' afişine boyalı saldırı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:25

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:33

FOX TV’de izleyicilerle buluşan, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin afişine boyalı saldırı düzenlendi.

Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi, ilk bölümünden sonra hedef alınmıştı.

SPREY BOYA İLE SALDIRI

Hedef gösterilen dizinin afişine Şişli'de sprey boya ile kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Yandaş Yeni Şafak, dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini belirterek diziyi hedef göstermişti. Benzer bir açıklama da KADEM’den gelmişti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Dizi, aynı gerekçelerle sosyal medyadan da topa tutulunca RTÜK de harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X (eski adıyal Twitter) hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

“FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.”

FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır.



Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.



Kamuoyuna… pic.twitter.com/keqV926p5O — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) December 21, 2023

İSMAİLAĞA 'RAHATSIZ OLDU'

Sağlık kurumundan ticarete kadar tarikatların 'hakimiyetini' gözler önüne seren dizi, İsmailağa cematini 'rahatsız' etti.

İsmailağa cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Paylaşımda şöyle denildi:

“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”