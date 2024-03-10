'Kızıl Goncalar' dizisinin sezon finali tarihi belli oldu
NOW’un pazartesi akşamları zirveden inmeyen dizisi “Kızıl Goncalar” dizisinde yine olay üstüne olay yaşanacak.
"Kızıl Goncalar" dizisi haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. Gold Film’in yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, Necati Şahin’in ise yazdığı NOW’da ekrana gelen dizinin önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanıyor.
Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol gibi güçlü oyuncuları buluşturan dizinin sezon final tarihi de belli oldu. Eğer yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi 20. bölümünde sezon arası verecek.
Eğer yeni bir değişiklik olmazsa şu anda 9 bölümm yayınlanmış olan dizi 20. bölümünde sezon arası verecek.
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