Kızıl Goncalar'da çok konuşulan sahne: Jeffrey Epstein ayrıntısı dikkat çekti

Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:57

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:57

Kızıl Goncalar dizisi, her bölümüyle büyük bir ilgiyle izleniyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizi, son bölümde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd ve Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakteri arasındaki diyaloglarla dikkat çekti.

Dizinin son bölümünde, Cüneyd ve Levent arasında geçen diyaloglarda tabiat ile fıtrat arasındaki farkın öne çıktığı görünse de aslında gündemdeki Epstein davası ve sosyal medyanın etkileri gibi konulara da değinildi.

Levent karakterinin, kadınlarla olan ilişkilerin kedilerle benzerliğini vurguladığı bir diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Levent'in "Kedinin güç kavramı kediye göre insanın güç kavramı ise para, iktidar. En paralılılarla en iktidarlıllara bir bak yani kadınlarla olan ilişkilerinin kedilerden ne farkı var? Onlarda dilediklerini yapabiliyorlar. Canları ne isterse..." yorumu üzerine Cüneyd karakterinin "ABD'deki Epstein davası gibi..." cevap vermesi sosyal medyayı salladı.





