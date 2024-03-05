Kızıl Goncalar'a sürpriz isim! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor

NOW’un pazartesi akşamlarına damgasını vuran "Kızıl Goncalar" dizisine sürpriz bir isim katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:27
Kızıl Goncalar'a sürpriz isim! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor
Abone Ol google-news

"Kızıl Goncalar" dizisi Gold Film’in prestij projelerinin başında geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna çok güçlü bir oyuncu katıldı. 

Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren, son olarak da "Kopuk" dizisinde kamera karşısına geçen Melisa Doğu "Kızıl Goncalar"a transfer oldu.

Melisa Doğu dizide "Ayza" karakterine hayat verecek ve hikâyeye tarikat tarafından bir karakterle katılacak. Ayza diziye oğlu Affan’la katılacak. Affan’a kimin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.


Kızıl Goncalar haberleri Melisa Doğu haberleri Yasak Elma haberleri

İlgili Haberler

Yasak Elma’nın Asuman’ı Melisa Doğu’dan duygulandıran sözler: 'Keşke o mesajı atsaydım'

Yasak Elma’nın Asuman’ı Melisa Doğu’dan duygulandıran sözler: 'Keşke o mesajı atsaydım'
Kızıl Goncalar'da çok konuşulan sahne: Jeffrey Epstein ayrıntısı dikkat çekti

Kızıl Goncalar'da çok konuşulan sahne: Jeffrey Epstein ayrıntısı dikkat çekti
Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim, kaç yaşında, nereli? Asiye Dinçsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim, kaç yaşında, nereli? Asiye Dinçsoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!

Dune serisinin devam filmi gişe açılışında ikiye katladı!
Mart ayı balıkları: Mart ayında hangi balıklar yenir?

Mart ayı balıkları: Mart ayında hangi balıklar yenir?
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'

Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'
Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’

Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’
Şeftali bahçesinin tam ortasından 2 bin yıllık tarih çıktı!

Şeftali bahçesinin tam ortasından 2 bin yıllık tarih çıktı!
Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları