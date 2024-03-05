Kızıl Goncalar'a sürpriz isim! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor
NOW’un pazartesi akşamlarına damgasını vuran "Kızıl Goncalar" dizisine sürpriz bir isim katılıyor.
"Kızıl Goncalar" dizisi Gold Film’in prestij projelerinin başında geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna çok güçlü bir oyuncu katıldı.
Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren, son olarak da "Kopuk" dizisinde kamera karşısına geçen Melisa Doğu "Kızıl Goncalar"a transfer oldu.
Melisa Doğu dizide "Ayza" karakterine hayat verecek ve hikâyeye tarikat tarafından bir karakterle katılacak. Ayza diziye oğlu Affan’la katılacak. Affan’a kimin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
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