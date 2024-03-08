Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? Kızıl Goncalar'ın Affan’ı Batuhan Bozkurt kaç yaşında, nereli?
Konusu ve kadrosuyla zaman zaman sosyal medyaya konu olan Kızıl Goncalar'a yeni bir isim katıldı. Peki, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? Kızıl Goncalar'ın Affan’ı Batuhan Bozkurt kaç yaşında, nereli?
Son zamanların en fazla izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'da kadroya yeni bir oyuncu dahil oluyor. Buna göre Ayza’nın oğlu Affan karakteri yeni isim olacak. Peki, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? Kızıl Goncalar'ın Affan’ı Batuhan Bozkurt kaç yaşında, nereli?
BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce Erkan Koçak Köstendil’in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Yüzgüleç 2018 de Bizim Hikaye’de oynadı. 2019’da ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.
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