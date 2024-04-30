Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:20

Son zamanlarda Kızıl Goncalar'da hayat verdiği Sadi Hüdayi karakteriyle adından söz ettiren Erkan Avcı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi Güneş'i canlandıran Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı kaç yaşında, nereli? Erkan Avcı dizileri...

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. atv’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, FOX’ta yayımlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Mazhar" karakterini canlandırdı.