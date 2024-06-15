Kızıl Goncalar'ın başarılı ismi 'Kızılcık Şerbeti'nde: Nursema'ya partner olacak
Gold Film’in konusu ve oyuncu kadrosuyla geçen sezona damga vuran 'Kızıl Goncalar' dizisinin başarılı bir ismi eylül ayında 'Kızılcık Şerbeti'ne transfer oluyor.
'Kızılcık Şerbeti' çok beğenilen sezon finaliyle günlerdir konuşuluyor
4 oyuncunun ayrıldığı, 5 yeni oyuncunun geleceği dizinin ilk yıldızı Şebnem Bozoklu olmuştu.
Dizinin Meri lakaplı Meryem’i belli olurken bir genç ve başarılı isimle de bayram öncesi el sıkışıldı.
FİRAZ ROLÜNÜ CANLANDIRACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film’in NOW’da ekrana gelen Kızıl Goncalar’a Affan rolüyle konuk olan ve performansıyla beğeni toplayan Batuhan Yu¨zgu¨lec¸ 'Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu.
Yüzgüleç dizide “Firaz” rolünü canlandıracak ve Nursema’yla (Ceren Karakoç) partner olacak.
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