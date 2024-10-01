Magarsus'un ikinci sezon kadrosuna katıldı: Kızıl Goncalar’a veda ediyor!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:29

Güncelleme: 01.10.2024 - 17:29

Geçtiğimiz yayın dönemine damga vuran Kızıl Goncalar, özellikle Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin en büyük rakibi olarak görülüyor. Muhafazakar bir aile ile seküler bir ailenin yaşamlarının kesişimlerini konu alan dizide, beklenmedik bir veda tüm seyircileri şaşırttı. Ancak bu ayrılığın ani bir karar olmadığı, diziden ayrılan Hazal Türesan'ın yeni bir projeye dahil olmasıyla ortaya çıktı.

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dramatik bir şekilde Kızıl Goncalar dizisine veda edecek olan Türesan, BluTV'nin iddialı yapımı Magarsus'un ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yunus Ozan Korkut’un yazıp yönettiği dizi, yarın Adana’da sete çıkacak.

Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Türesan, oyunculuk kariyerine çeşitli tiyatro oyunlarıyla başladı. Televizyonda ise Kara Para Aşk, Tatlı İntikam, Mucize Doktor ve Yarım Kalan Aşklar gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, geniş bir hayran kitlesine sahip olup, hem dram hem de komedi türlerinde başarılı performanslar sergilemiştir.