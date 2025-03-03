Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:15

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:15

Kızıl Goncalar dizisi 40. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Goncalar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Can’ın ölümüyle büyük bir acıyla yüzleşen Cüneyd, Can’ı kendisinin öldürdüğünü düşünüp ölümünün izlerini süreceği bir yolculuğa çıkarken Zeynep’ten mürşitlik yarışına dair aldığı kararı ululara iletmesini ister. Zeynep ise Cüneyd için Cüneyd’e rağmen riskli bir oyuna girip tekkedeki kadınlar için büyük bir adım atmaya karar verir. Zeynep’in hamlesiyle köşeye sıkışan Sadi Hüdayi karşı atağa geçip zafer kazanacakken, Feyza ile sınanacağından habersizdir. Zeynep’e gizli oyununda yardımcı olan Meryem bir yandan da Can’ın ölümü konusunda Cüneyd’i suçlayan Levent’i Cüneyd’le görüşmeye ikna eder. Zeynep’in kadınlarla ilgili hamlesi Meryem’i de duvarlarını yıkacağı bir yolculuğa çıkaracaktır. Çıktığı yolculukta Zeynep’le ve en sonunda da Levent’le yürüyen Cüneyd, Aziz’in her şeyi anlayıp harekete geçmesiyle köşeye sıkışır. Cüneyd, karşısında Aziz olduğunu bilmeden ipuçlarının peşinde yürümeye devam ederken nihayet aklını esir alan sırla yüzleşip tehlikeli bir karar verecektir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızıl Goncalar dizisinin 40. bölümü 3 Mart Pazartesi saat 20.00’de NOW ekranlarındaki yerini alacak.