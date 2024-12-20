Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık: Özge Özacar ayrılıyor
Bugün yeni bölümü yayımlanan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde yeni yıl öncesi flaş bir ayrılık daha öğrenildi. Ünlü oyuncu Özge Özacar'ın ekibe veda ettiği kaydedildi.
'Kızılcık Şerbeti' dizisi en çok izlenen dizilerin arasında yer almaya devam ediyor.
Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz’un yönettiği dizide önemli bir ayrılık yaşanacak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizide Görkem karakterine can veren Özge Özacar ekibe veda edecek.
Etiketler: #kızılcık #kızılcık şerbeti #Hakan Kırvavaç
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