Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık: Özge Özacar ayrılıyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 20:25

Güncelleme: 20.12.2024 - 20:26

'Kızılcık Şerbeti' dizisi en çok izlenen dizilerin arasında yer almaya devam ediyor.

Hakan Kırvavaç ile Eylem Oğuz’un yönettiği dizide önemli bir ayrılık yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizide Görkem karakterine can veren Özge Özacar ekibe veda edecek.