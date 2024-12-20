Yayınlanma: 20.12.2024 - 18:56

Güncelleme: 20.12.2024 - 18:56

Kızılcık Şerbeti 81. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları ise son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa’yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. Sevtap’ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri’nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri’yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. Youtube da program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa’nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN UENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Görkem, Doğa’yı herkese rezil etmeye çalışırken Ömer de Abdullah’ı Görkem konusunda uyarıyor. Ömer’in Hale’yi bulması ve gerçeklerin açığa çıkması ise yeni bölüme damgasını vuruyor. Hale kendisini Görkem’in tuttuğunu söylerken, öfkeden deliye dönen Pembe, Görkem’e tokat atıyor.