Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Fatih'i Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında? Doğukan Güngör hangi dizilerde oynadı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları da merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inin gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularını soruyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında? Doğukan Güngör hangi dizilerde oynadı?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün kim olduğu merak ediliyor. İşte, Doğukan Güngör hakkında merak edilenler..
DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?
1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçti ve daha sonra "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat verdi.
Doğukan Güngör Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rol aldığı dizi, tiyatro oyunları ile tanınmaktadır.
Doğukan Güngör, 167 cm boyunda ve 56 kilodur. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul'da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan evvel Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri aldı.
Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı."Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol adı. 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Hamit" rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.
Doğukan Güngör şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veriyor.
DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Othello
Bizim Köyün Adeti
Umut
Hiç Kimsenin Öyküsü
DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN OYNADIĞI DİZİLER
2017 Savaşçı
2018 Meryem
2020 Zümrüdüanka
2022 Kızılcık Şerbeti
DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN YER ALDIĞI FİLMLER
2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş
2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç
KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÜNAL KİMDİR?
Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisidir. Saygılı, efendi bir kişiliktir. Abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllıdır. Doğa'ya aşık olup evlendiğinde, babasının onayını almak onun için önemlidir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı
- Hande Fırat 'anlaştılar' dedi, düzeltti
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım