Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Fatih'i Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında? Doğukan Güngör hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:36

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:56

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün kim olduğu merak ediliyor. İşte, Doğukan Güngör hakkında merak edilenler..

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçti ve daha sonra "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat verdi.

Doğukan Güngör Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rol aldığı dizi, tiyatro oyunları ile tanınmaktadır.

Doğukan Güngör, 167 cm boyunda ve 56 kilodur. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul'da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan evvel Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri aldı.

Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı."Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol adı. 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Hamit" rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

Doğukan Güngör şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veriyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Othello

Bizim Köyün Adeti

Umut

Hiç Kimsenin Öyküsü

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN OYNADIĞI DİZİLER

2017 Savaşçı

2018 Meryem

2020 Zümrüdüanka

2022 Kızılcık Şerbeti

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN YER ALDIĞI FİLMLER

2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş

2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÜNAL KİMDİR?

Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisidir. Saygılı, efendi bir kişiliktir. Abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllıdır. Doğa'ya aşık olup evlendiğinde, babasının onayını almak onun için önemlidir.