8.02.2026 16:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu genişliyor: Ünlü oyuncu diziye dahil oluyor!

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir karakter dahil oluyor. Dizinin yeni bölümünde “Rukiye” karakteri izleyiciyle buluşacak.

Dört sezondur ekranda kalmayı başaran ve her dönem yenilenen hikâyesiyle gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Dizinin yönetmeni Özgür Sevimli, geçtiğimiz hafta düzenlenen Kristal Marmara Ödül Töreni’nde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülmüştü.

"RUKİYE" DİZİYE DAHİL OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gold Film imzası taşıyan diziye, yeni bölümlerde “Rukiye” karakteri dahil oluyor. Rolü, tiyatro kökenli oyuncu Eda Yılmaz Yener canlandıracak.

Rukiye karakteri, hikâyede Salkım’ın arkadaşı ve Yağız’ın annesi olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni karakterin, dizinin mevcut dengelerini nasıl etkileyeceği ve hikâyeye nasıl bir yön vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

