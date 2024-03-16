Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri belli oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Doğa'nın yeni partneri belli oldu. Oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı.
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterine yeni bir partner gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün üstlendiği dizide Doğa'nın yeni partneri belli oldu. Oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı.
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