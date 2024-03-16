Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Doğa'nın yeni partneri belli oldu. Oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:27
Kızılcık Şerbeti Doğa'nın yeni partneri belli oldu
Abone Ol google-news

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterine yeni bir partner gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün üstlendiği dizide Doğa'nın yeni partneri belli oldu. Oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı.


kızılcık şerbeti haberleri sıla türkoğlu haberleri birsen altuntaş haberleri

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...

Kızılcık Şerbeti'ne büyük transfer: Kadroda büyük değişiklikler yaşanacak...
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen hakkında sevindiren haber: Taburcu oldu!

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen hakkında sevindiren haber: Taburcu oldu!
Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri

Kaan Taşaner kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner dizileri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İkinci el piyasası kan ağlıyor! 'Seçim sonrası döviz artacak düşüncesi ticareti tıkıyor'

İkinci el piyasası kan ağlıyor! 'Seçim sonrası döviz artacak düşüncesi ticareti tıkıyor'
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
UEFA Başkanı İstanbul'da: 'Arkadaşım Ali Koç'a söz vermiştim'

UEFA Başkanı İstanbul'da: 'Arkadaşım Ali Koç'a söz vermiştim'
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Her hafta potaya giriyordu, bu hafta çıkamadı: '7 sene sonra buraya geldim iyi ki geldim...'

Her hafta potaya giriyordu, bu hafta çıkamadı: '7 sene sonra buraya geldim iyi ki geldim...'
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e servet: Tarihe geçebilir...

Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e servet: Tarihe geçebilir...
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber