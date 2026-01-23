Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrılıyor mu? Doğukan Güngör neden Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı?

DOĞUKAN GÜNGÖR KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI MI?

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncunun bugün çekilen sahneleri kullanılmayacak. Ayrıca tanıtımdaki sahneleri de çıkartılmış olan ünlü oyuncunun yerine yeni bir oyuncu aranıyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkartıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.

Ancak kamuoyuna da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız...

saygı ve sevgilerimle

Doğukan Güngör