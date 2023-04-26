Kızılcık Şerbeti geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta yayımlanacak mı? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ekrana gelecek mi?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:32

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:41

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 'ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema’, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldığı' sahnesi nedeniyle RTÜK, 5 kez durdurma cezası vermişti.

Karara itiraz edilmesine rağmen RTÜK ani bir kararla geçen hafta yayınlanması beklenen yeni bölümü durdurmuştu. Dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KIZILCIK ŞERBETİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili beklenen karar sonunda çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan karar nedeniyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

NE OLMUŞTU?

RTÜK dizide Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan atıldığı sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirmiş ve 5 hafta yayın durdurma cezası vermişti. 2 haftadır Show TV’de dizinin yayın saatinde belgesel yayımlanıyordu.

RTÜK'ün vermiş olduğu karar sosyal medyada tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin bir bülten yayımlanmıştı.

Söz konusu bültende şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemelerin ardından dizinin tepki çeken bölümündeki sahnelerde kadına yönelik şiddetin yer aldığı tespit edilmiş, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının s bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.' hükmü kapsamında 'program durdurma' cezası uygulanmıştır. RTÜK, daha önce de 'kadına şiddet' sahneleri içeren bir dizi filmle ilgili 'program durdurma' cezası uygulamıştır."

Gupse Özay'ın avukat babası Senih Özay ve iki meslektaşı RTÜK'ün 5 kez yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek için hukuk savaşına destek vermişti.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.