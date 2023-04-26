TV yayın akışı 26 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2023 Çarşamba, 10:07
<p>Çarşamba günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kraliçe</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 3'te 3</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman</p>

Çarşamba günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kraliçe

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 3'te 3

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Adım Farah</p> <p>23:30 Gülcemal</p> <p>02:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>04:15 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Gülcemal

02:00 Tetikçinin Oğlu

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler 

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Kraliçe</p> <p>23:30 Camdaki Kız</p> <p>02:00 Kuzey Güney</p> <p>04:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

23:30 Camdaki Kız

02:00 Kuzey Güney

04:15 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çöp Adam</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>02:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 Aile</p> <p>01:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:45 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Aile

01:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:45 Güzel Günler

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞ</strong></p> <p>05:45 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>16:15 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 3'te 3</p> <p>00:15 Türk Sineması "Ayla"</p> <p>01:00 Al Sancak</p> <p>03:30 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞ

05:45 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 3'te 3

00:15 Türk Sineması "Ayla"

01:00 Al Sancak

03:30 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

tv yayın akışı yayın akışı televizyon televizyonda ne var? yabancı sinema televizyon

En Çok Okunan Haberler