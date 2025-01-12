Yayınlanma: 12.01.2025 - 16:37

Güncelleme: 12.01.2025 - 16:37

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü kadrosuna Ece İrtem’i dahil ederek heyecanı artırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl kim oynuyor? Ece İrtem kimdir?

Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Karakteri Işıl Kimdir?

‘Işıl Türkan,’ Kızılcık Şerbeti dizisinde Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Apo’nun sahibi olduğu otelde müdür olarak çalışmaya başlayan, güçlü ve etkileyici bir kadını temsil ediyor. Dizide Kıvılcım karakteriyle (Evrim Alasya) geçmişten gelen bir tanışıklığı olan Işıl, Hollanda’dan Türkiye’ye dönen bir kadın olarak hikâyeye dahil oluyor.

Bu tanışıklık, ilerleyen bölümlerde dizinin seyrini etkileyerek, Kızılcık Şerbeti’nde birçok çatışma ve olayın temelini oluşturacak. Işıl karakteri, hem güçlü bir kadın figürü hem de geçmişin sırlarını taşıyan bir karakter olarak dikkat çekiyor.

Ece İrtem Kimdir?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanat ve oyunculuğa ilgi duyan İrtem, eğitim hayatını İzmir’de tamamladı. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Eğitim hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) genel müdürü Aytül Büyüksaraç, Paolo Susanni, Anna Chubuchenko gibi ünlü sanatçılarla çalışarak operadan tiyatroya kadar farklı alanlarda kendini geliştirdi.

Rol Aldığı Diziler

Şeref Meselesi (2014): Genç bir oyuncu olarak dikkat çeken ilk projelerinden biri.

Paramparça (2015): Sevilen dram dizisinde etkileyici bir rolle yer aldı.

Kertenkele (2016): Mizahi unsurlarıyla tanınan bu dizide yer aldı.

Yeni Gelin (2017-2018): Komedi türündeki bu yapımla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Payitaht Abdülhamid (2019): Tarihi bir yapımda yer alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

Kaçak Gelinler: Mizahi bir romantik komedi dizisinde rol aldı.

Mahkum (2022): Dram ve gerilim türündeki bu yapımda etkileyici bir performans sergiledi.

Sandık Kokusu: Ece İrtem’in geniş kitlelere ulaştığı yapımlardan biri. Dizideki "Hande" rolüyle büyük ilgi topladı.