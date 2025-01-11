Yayınlanma: 11.01.2025 - 13:51

Güncelleme: 11.01.2025 - 13:51

MHP'li Mehmet Taytak, Öcalan hakkında yaptığı konuşmayla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Mehmet Taytak kimdir? MHP Milletvekili Mehmet Taytak kaç yaşında, nereli? Mehmet Taytak ne dedi?

MEHMET TAYTAK KİMDİR?

7 Aralık 1959 tarihinde Bolvadin de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolvadin'de tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Tomarza Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünde eğitimci olarak görev yaptı.

MEHMET TAYTAK'IN KARİYERİ

Mehmet Taytak, 1988 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi 2. olağan ve 1991 3. olağan genel kurullarında Merkez Karar Kuruluna seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi 6. Olağan Genel Kurulunda Merkez Disiplin Kurulu üyesi seçildi. 7 ve 8. olağan büyük kurultayda MYK üyeliğine seçildi. 8 Kasım 2009 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi 9. Olağan Büyük Kongresinde Başkanlık Divanında, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine seçilmiştir. Ankara'da ticaretle uğraşan Mehmet Taytak, evli ve iki çocuk babası. 28. Dönem MHP Afyonkarahisar milletvekili.

NE OLMUŞTU?

MHP Milletvekili Mehmet Taytak, teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı konuşmada Öcalan'a 'beyefendi' dedi. Taytak ardından konuşmasını "Dilim sürçtü, Öcalan bizim için teröristbaşıdır" diyerek düzeltti.