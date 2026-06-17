Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’e veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Ece İrtem'in cenazesi, işlemlerin ardından Kuşadası'na getirildi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat camiasından isimler katıldı.

Törende gözyaşları hâkim olurken, sevenleri genç yaşta hayata veda eden oyuncuya son görevlerini yerine getirdi. İrtem'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Birçok dizi ve film projesinde rol alan Ece İrtem'in ani ölümü sanat dünyasında derin üzüntü yaratırken, ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü'nden mezun olan İrtem, sanat kariyerine müzik ve sahne sanatları alanında başladı. Daha sonra oyunculuğa yönelen İrtem, televizyon ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Oyuncu, kariyeri boyunca Kaçak Gelinler, Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Paramparça, Yeni Gelin, Bay Yanlış ve Mahkum gibi yapımlarda rol aldı. Son dönemde ise Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Tiyatro çalışmalarını da sürdüren İrtem, televizyon projelerindeki performanslarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncunun vefatı sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.