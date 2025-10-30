Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteriyle yer alan Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Akın E. vedalaşmak için geldiği Sevim Erdoğan'ın evine geldi ve ünlü oyuncunun banka hesabındaki tüm parayı kendi hesabına aktardı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan kimdir? Sevim Erdoğan'ın sevgilisi kim?

SEVİM ERDOĞAN KİMDİR?

Sevim Erdoğan 26 Haziran 1986'da dünyaya geldi. 37 yaşındadır. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şişli, Çatı ve Yeni Dünya gibi tiyatrolarda rol almıştır. El Değmemiş Aşk ve Urfalıyam Ezelden yapımlarda yer almıştır.

SEVİM ERDOĞAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Leman karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Oyuncuyla vedalaşmak için eve gelen Akın E., Sevim Erdoğan'ın hesabından bulunan tüm parayı kendi hesabına aktardı.

Hesabındaki tüm parasının Akın E. tarafından boşaltıldığını belirten Sevim Erdoğan, "Kumar da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" dedi.