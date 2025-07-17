‘Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihi belli oldu: Yönetmeni değişti, yeni oyuncular geldi!

Gold Film imzalı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 4. sezonunun yeni bir güncelleme gelmezse 12 Eylül Cuma akşamı yeni bir bölümle açılması planlanıyor.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizi yeni sezona yeni yönetmeniyle başlıyor.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni yönetmeni daha önce “Kızıl Goncalar”ı çeken Özgür Sevimli oldu.
Dizinin son yönetmeni Aydın Bulut’la başka bir proje çalıştıkları öğrenildi.
YENİ OYUNCU GELDİ
Dizinin kadrosuna Erkan Avcı’dan sonra başarılı bir oyuncu daha katıldı.
Yasak Elma’da hayat verdiği “Emir” rolüyle adından söz ettiren Serkan Rutkay Ayıköz dizinin yeni oyuncusu oldu.
Ayıköz, Asude’nin (Servet Pandur) yeğeni Asil rolüyle yeni sezonda Erkan Avcı’nın yardımcısını oynayacak.