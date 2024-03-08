Sevilen diziden beklenen bölüm geliyor! İşte şaşırtan oyuncu değişikliğinin ardından ilk bölümde yaşanacaklar...

Yayınlanma: 08.03.2024 - 19:25

Güncelleme: 08.03.2024 - 19:25

Kızılcık Şerbeti yayımlanmaya başladığı günden beri 7'den 70'e herkesi televizyon başına kilitliyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetin'de yeni bölüm heyecanı başladı. Geçen hafta yayımlanan nefeslerin tutulduğu bölümde neler olduğu merak ediliyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadroya dahil olmasının ardından ilk bölüm bugün izleyicisi ile buluşacak. İşte ayrıntılar...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 53. bölümünde; Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etti. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verir. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.

Alev’in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem’in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar. Umut’un depresyon durumu devam etmekte, Nursema’nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.

Kendinden yaşça çok büyük bir kadınla birlikte olduğundan babasıyla arası açılan Metehan’ın ise dünya umurunda değildir. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah’ın ilk işi onu ziyaret etmek olur. Ancak Alev kararlıdır, kararından dönmeyecektir. Hamilelik konusunda Abdullah çocukları tarafından da büyük tepki görmektedir.

Görkem’le yalnız konuşmak için fırsat kollayan Fatih, Yusuf’u onun peşine takar ve istediği fırsatı yakalar.

Görkem ve Fatih ertesi gün buluşarak çok eğlenceli bir gün geçirirler ve birbirlerinden kopamayacaklarına karar verirler.

lıdır, kararından dönmeyecektir.

Nilay, altınları bozdurup parasını da kaybettiğini Mustafa’ya itiraf etmek zorunda kalır.