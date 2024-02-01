Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:17

Güncelleme: 01.02.2024 - 15:17

Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Kızılcık Şerbeti”ne ünlü bir isim daha katıldı. Sema Öztürk, diziye dahil olarak Azra karakterine hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Azra'sı Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli?

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk 23 Haziran 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaptı.

“Şaka Gibi”, “Ekopazar”, “Yabancı Gelin”, “Bugün Ne Giysem (Final)", “Dokun Bana”, “Formula 1”, “2 Oda 1 Salon” programlarının sunuculuğunu yaptı.

“Karadayı”, “Hacı”, “Melekler Adası”, “Kara Melek”, “Ayrılsak da Beraberiz”, "Meryem" dizilerinin yanı sıra “Deli Dumrul” ve “Avrupalı” sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.

Son olarak, 2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini canlandırdı.