Serge Aurier kimdir? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Serge Aurier kaç yaşında, nereli?

Transfer döneminde hızlanmak isteyen Galatasaray'da Serge Aurier'in ismi anılmaya başlandı. Sosyal medyada merak edilen kişilerin arasına giren Aurier araştırma konusu oldu. Peki, Serge Aurier kimdir? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Serge Aurier kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:29
Serge Aurier kimdir? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Serge Aurier kaç yaşında, nereli?
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Serge Aurier, sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulunan isimler arasında yer almaya başladı. Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Serge Aurier kimdir? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Serge Aurier kaç yaşında, nereli?

SERGE AURİER KİMDİR?

Serge Aurier, 24 Aralık 1992 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Fransız vatandaşlığına sahip Fildişi Sahilli millî futbolcudur. 2017'de Tottenham'a yaklaşık 23 milyon Euro karşılığında katıldı. Sağ bek pozisyonunda forma giymektedir. 2009 yılında Lens takımında profesyonel olmuştur. Burada tam 3 yıl geçirmiştir. Bu oyuncu daha sonra Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer olmuştur. 2013 yılında Lens takımından transfer edilmiştir. Aurier'den beklenti fazla değildi ama o beklentinin üzerine çıktı ve harika bir sezon geçirdi. Whoscored tarafından yılın sağ beki seçildi.

23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır. 29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon Euro karşılığında transfer etti. Serge Aurier ilk kez 8 Haziran'da Fildişi Sahili millî takımının aday kadrosuna çağrıldı.


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