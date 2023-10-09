Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i için tokatlama sitesi açıldı
Sosyolojik analizlere konu olan Kızılcık Şerbeti dizisinde tepki çeken Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör sosyal medyada sürekli linç ediliyor. Son olarak Fatih karakterine sinirlenenler için ‘Fatih’i tokatlama’ sitesi açıldı.
Her cuma akşamı milyonları ekrana kilitleyen ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde oynayan Doğukan Güngör’e ‘Fatih’ rolünden dolayı tepki yağıyor.
Dizide çocuğunun velayetini eşinden zorla alan ve kadın haklarını aşağılayarak türlü oyunlar oynayan ‘Fatih’ karakterini canlandıran Güngör için ‘Fatihi.tokatla.com’ adında bir site açıldı.
Siteye girenler, "Fatihi tokatla" butonuna basarak oyuncuyu tokatlayabiliyor.
Sitenin kendisine gönderilmesiyle şaşıran oyuncu, “Bu kadarını beklemiyordum” yorumunu yaptı.
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