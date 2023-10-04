Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim daha katıldı!

Ekranların sevilen dizisi Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti'ne Yiğit Kirazcı'dan sonra Ebru Destan da dahil oldu. Destan, dizide Kirazcı'nın oynadığı Rüzgar rolünün sevgilisi Helin'i oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:25
Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim daha katıldı!
Abone Ol google-news

Başrollerin, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Kadrosu genişleyen diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Ebru Destan da dahil oldu.

Dizide "Rüzgar" rolünü oynayacak olan Yiğit Kirazcı'nın diziye sevgilisi Helin'le beraber katılacağı öğrenildi. Helin'i ise Ebru Destan oynayacak. Ebru Destan, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.


kızılcık şerbeti

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'tan 'tecavüz' iddialarına yanıt!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'tan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman! Ölen kimdi?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman! Ölen kimdi?

En Çok Okunan Haberler