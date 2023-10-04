Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim daha katıldı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:25

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:41

Başrollerin, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Kadrosu genişleyen diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Ebru Destan da dahil oldu.

Dizide "Rüzgar" rolünü oynayacak olan Yiğit Kirazcı'nın diziye sevgilisi Helin'le beraber katılacağı öğrenildi. Helin'i ise Ebru Destan oynayacak. Ebru Destan, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.