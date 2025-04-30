Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu diziden ayrılıyor mu? Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor?
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma günü sezon finali yapıyor. 103. bölümde heyecan dorukta olacak. Geçen hafta diziye Pembe karakteri veda etmişti. Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldıktan sonra ortalık karıştı. Diziye bir ismin daha veda edeceği öğrenildi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu diziden ayrılıyor mu? Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor?
Sibel Taşçıoğlu'nun olaylı vedası sonrasında Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacak bir diğer isim de belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu diziden ayrılıyor mu? Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor?
ŞEBNEM BOZOKLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILIYOR?
Sevilen dizide Meri karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu'nun hikayesinde sona gelindi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meri’nin hikâyesi önümüzdeki günlerde bitiyor ve Bozoklu 3. sezon finali öncesi ekibe veda ediyor.
SİBEL TAŞÇIOĞLU DA DİZİDEN AYRILMIŞTI
Pembe karakterine üç sezondur başarıyla hayat veren deneyimli oyuncu Sibel Taşçıoğlu da geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılmıştı.
Kızılcık Şerbeti, birbirine tamamen zıt iki ailenin kültürel farklılıklar içinde aynı hayat çizgisinde buluşma çabasını işliyor. Bu çabanın merkezindeki en sert ama bir o kadar da duygusal karakterlerden biri hiç kuşkusuz Pembe’ydi.
SEZON FİNALİNE GERİ SAYIM BAŞLADI
Aydın Bulut’un yönetmen koltuğunda oturduğu Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs’ta yayımlanacak 103. bölümüyle üçüncü sezonunu noktalayacak.
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