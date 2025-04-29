Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu? Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan neden ayrılıyor?
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle Hudutsuz Sevda ve Miray Daner gündem oldu. “Hudutsuz Sevda”nın Zeynep’i Miray Daner’in sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi. Peki, Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu? Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan neden ayrılıyor?
Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Peki, Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu? Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan neden ayrılıyor?
MİRAY DANER HUDUTSUZ SEVDA'DAN AYRILIYOR MU?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek. Bu değişiklik kapsamında, Miray Daner'in diziden ayrılması planlanıyor.? Dizinin yeni sezonunda, Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı "Halil İbrahim" karakterinin hikâyesine odaklanılması ve kadroya yeni oyuncuların dahil edilmesi bekleniyor.
Etiketler: #Miray Daner #Hudutsuz Sevda
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- CHP'den 'jammer' yanıtı!