Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:59

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:59

Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Peki, Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu? Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan neden ayrılıyor?

MİRAY DANER HUDUTSUZ SEVDA'DAN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek. Bu değişiklik kapsamında, Miray Daner'in diziden ayrılması planlanıyor.? Dizinin yeni sezonunda, Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı "Halil İbrahim" karakterinin hikâyesine odaklanılması ve kadroya yeni oyuncuların dahil edilmesi bekleniyor.