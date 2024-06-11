'Kızılcık Şerbeti'ne Meri geliyor: Şebnem Bozoklu kadroda
Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Şebnem Bozoklu katıldı.
Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezona katılacak ilk oyuncusu belli oldu. Oyuncu Şebnem Bozoklu, dizi için yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Bozoklu, 'Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni olan Meri karakterine hayat verecek.
Diziye 4 oyuncu daha katılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nazlıcan İrem Köroğlu sessizliğini bozdu
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Bahçeli'den 'sığınmacı' çıkışı
- 'Para an itibarıyla faizden değil...'
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama!
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
- 'Suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar...'
- MHP'nin adayıydı: 'FETÖ'den tutuklandı