'Kızılcık Şerbeti'ne Meri geliyor: Şebnem Bozoklu kadroda

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Şebnem Bozoklu katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:32
'Kızılcık Şerbeti'ne Meri geliyor: Şebnem Bozoklu kadroda
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 Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezona katılacak ilk oyuncusu belli oldu. Oyuncu Şebnem Bozoklu, dizi için yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Bozoklu, 'Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni olan Meri karakterine hayat verecek.

Diziye 4 oyuncu daha katılacak.


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