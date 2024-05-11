Yıldızlar geçidi gibi bir kadro: Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve daha fazlası...

Bu yılın sonuna doğru vizyona girmesi beklenen Gelin Takımı filminin kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:46
Yıldızlar geçidi gibi bir kadro: Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve daha fazlası...
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Biz Size Döneriz, Damat Takımı, Hababam Sınıfı Yeniden filmlerinde yönetmen koltuğunda oturan Doğa Can Anafarta'dan yeni bir film geliyor. Prodüksiyon sürecine girecek olan komedi filmi Gelin Takımı'nın kadrosu ise yıldızlar geçidi gibi...

Bu yılın sonuna doğru vizyona girmesi planlanan filmin kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

GELİN TAKIMI FİLMİNİN KONUSU

Çocukluk yıllarından beri arkadaş olan gelin takımı, popüler günlerini geride bırakmış; eşlerinin, çevrelerinin gözünde artık birer 'sıkıcı' insan olmuşlardır. Dört yakın arkadaş, bunun tersini kanıtlamak için en yakın dostlarının düğünü öncesi bekarlığa veda partisine Bodrum'a gider.

Film 18 Ekim'de beyazperdedeki yerini alacak.



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