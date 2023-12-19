Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü sızdırıldı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:06

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:06

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, X hesabından yeni bölümü merakla beklenen 'Kızılcık Şerbeti' dizisine dair dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Ameliyat olan Ömer'in durumu ile Apo-Alev aşkının akıbetine dair bilgi veren Koloğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Son bölüm #KızılcıkŞerbeti ‘magazin’ halini bir kenara bırakırsak, bazı ciddi sorular ile geldi karşımıza. Kadın - Erkek ilişkilerinde ve de evlilik müessesesinde ‘ideolojiler bir yana’ çatırtılar gözler önüne serildi.

Muhafazakar kesimden ‘laik kesime’ düzenleri rahatsız eden ve fakat ‘duygularımız böyle’ naifliğinde yüzmeye çalışan bir bölümdü. Düzeni kabul edenlerin ‘bizim günahımız nedir?’ serzenişlerine bir yerde ‘düzen karşıtı’ Abdullah Bey ile Alev’in ‘karşı çıkışları’ vardı.

İşin magazin tarafında ‘Alev hamile’ söylentileri, kulağımıza geldi sosyal medyada. Sordum durumu ‘Yok, öyle bir şey olmayacak’ bilgisini aldım. Tabii soruların en can alıcı olanı ‘Peki bu ilişki devam edecek mi?’. Bugünden yarına kesilmez.

Ama kesin bilgi, devam etmeyeceği yönünde. Peki nasıl olacak? Onu da izleyerek göreceğiz.

Bu arada Ömer’in ameliyat başarılı geçecek. Bakalım Kıvılcım ile yollar nasıl kesişecek?"