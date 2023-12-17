Zirveyi bırakmayan Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı: 'Hepsi her şeyi biliyordu'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:27

Güncelleme: 17.12.2023 - 17:27

Kızılcık Şerbeti yayımlanmaya başladığı günden beri izleyicisi ekran başına kilitleyen dizilerin başında geliyordu. Bu hafta 43. bölümde yaşananlar sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

ALEV VE ABDULLAH ARASINDA NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde; Alev ve Abdullah’ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerinin açığa çıkması her iki aileye de bomba gibi düşer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Durumdan en çok etkilenen elbette ki Pembe’dir. İlk şoku atlattıktan sonra çocuklarını da yanına alıp karşı atağa geçecektir.

HERKES ALEV'E CEPHE ALDI...

Sönmez de en az Pembe kadar kızına kızgın ve kırgındır. Annesinin bu tavrını gören Kıvılcım her ne kadar onun gibi düşünüyorsa da ortamı yumuşatmak çabası içine mecburen girer.

Nilay’ın canlı yayına bağlanarak olayı konuşması, kimilerini mutlu edecek, kimilerinin ise daha çok gerilmesine neden olacak, ancak böylece olayı duymayan kalmayacaktır.

Abdullah ve Alev arkalarında bıraktıkları enkazın farkında olsalar da aşklarını doyasıya yaşamaya kararlıdır.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN REYTİNG REKORU!

'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 13.53 izlenme oranı ile 34.77 izlenme payı, ABC1 20+’da 11.81 izlenme oranı 27.15 izlenme payı, Total grubunda 8.90 izlenme oranı 21.13 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıraya yerleşti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkesin Alev ve Abdullah'a cephe aldığı bölümde, ailesiyle yüzleşen Abdullah'ı yalnız bırakmak istemeyen Alev'in de eve gelmesi ile sinirler gerilir.