Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:07

Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı. Peki, Klorat nedir? Kloratın zararı ne? Coca-Cola'da yüksek doz klorat mı bulundu?

KLORAT NEDİR?

Kloratlar, klor (Cl) ve oksijen (O) içeren kimyasal bileşiklerdir ve genellikle potasyum klorat (KClO³), sodyum klorat (NaClO³) ve kalsiyum klorat (Ca(ClO³)²) gibi formlarda bulunur. Bu bileşikler oksitleyici maddeler olup, genellikle tarım, patlayıcı madde üretimi, kimya sanayi ve kağıt endüstrisinde kullanılır.

Kloratlar, güçlü oksitleyici özelliklere sahip oldukları için yangın ve patlama riski taşıyan maddelerdir. Aynı zamanda, tarım sektöründe herbisit (ot öldürücü) olarak da kullanılırlar. Ancak, insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel zararları nedeniyle birçok ülkede kullanımı sıkı denetim altına alınmıştır.

KLORAT ZARARLARI NELER?

Zehirlenme Riski: Kloratlar, yüksek dozlarda methemoglobinemi adı verilen bir duruma neden olabilir. Bu durum, kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltarak nefes darlığı, baş dönmesi ve bilinç kaybına yol açabilir.

Kloratlar, yüksek dozlarda methemoglobinemi adı verilen bir duruma neden olabilir. Bu durum, kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltarak nefes darlığı, baş dönmesi ve bilinç kaybına yol açabilir. Sindirim Sistemi Sorunları : Ağız yoluyla alındığında mide bulantısı, kusma, ishal ve mide kramplarına neden olabilir.

: Ağız yoluyla alındığında mide bulantısı, kusma, ishal ve mide kramplarına neden olabilir. Kan Hücrelerine Zarar Verebilir: Klorat maruziyeti, alyuvar hücrelerine zarar vererek kansızlığa (anemi) yol açabilir.

Klorat maruziyeti, alyuvar hücrelerine zarar vererek kansızlığa (anemi) yol açabilir. Böbrek ve Karaciğer Hasarı: Uzun süreli maruziyet, böbrek ve karaciğerin fonksiyonlarını bozarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

COCA-COLA'DA KLORAT MI BULUNDU?

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.