Klozet kapağını açık bırakmak akneye neden oluyor mu?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 22:26

Güncelleme: 23.06.2024 - 22:26

Sosyal medyada yayılan bir teoriye göre, duş alırken klozet kapağını açık bırakmak akne patlamalarına neden olabiliyor. Peki bu gerçekten doğru mu?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, duş alırken klozet kapağının açık bırakılmasının havada dönen bakteriler nedeniyle akneye neden olabileceği iddia ediliyor.

Uzmanlar bu konuda farklı görüşler sunuyor. Klozet kapağı açıkken sifonu çekmenin mikro partiküllerin havaya fırlamasına ve diğer banyo yüzeylerine düşmesine neden olabileceğini belirtiliyor. Ancak, duş alırken veya yüzünüzü yıkarken bile açık bırakmanız durumunda, akne patlamasıyla başa çıkmaya daha yatkın olduğunuzu söyleyen bir araştırma yok.

Uzmanlar, klozette bulunan mikroorganizmaların akne oluşumuyla daha az ilişkili olduğunu ifade ediyor. Akne; hormonlar, artan yağ üretimi, tıkanmış gözenekler, cilt bakterileri ve iltihaplanma gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

Akne tedavisi için benzoil peroksit ve hipokloröz asit gibi antibakteriyel özelliklere sahip ürünlerin kullanılmasını öneriliyor. Ayrıca, düzenli bir cilt bakım rutini sürdürmek, komedojenik olmayan cilt bakım ürünleri kullanmak ve gerekirse bir dermatologdan yardım almak önemli.

Kklozet kapağının kapalı tutulmasının ve haftada en az bir kez antibakteriyel temizliğin genel hijyen açısından faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtiyor. Bu temizlik, koku kontrolü, lekelenme ve genel hijyen konusunda yardımcı olabilir.