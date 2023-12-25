Cilt yaşlanmasını yavaşlatan genetik mucize: Akneyle mücadele sevindirecek haber!

Akneyle mücadele edenleri sevindirecek bir haber uzmanlar tarafından açıklandı. Bu çalışmaya göre akne, cilt yaşlanması erteliyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 21:51
Cilt yaşlanmasını yavaşlatan genetik mucize: Akneyle mücadele sevindirecek haber!
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Zaman zaman hayatta adaletin gerçekten var olduğuna dair inancımızı canlandıran ilginç durumlarla karşılaşabiliriz. 2016 yılında yapılan bir araştırma, akneden muzdarip insanların aslında genetik olarak cilt yaşlanmasını yavaşlatan ve genel yaşam sürelerini uzatan doğal bir korumaya sahip olduklarını öne sürüyor. 

Bu çalışma araştırmacıların, akneden muzdarip kişilerin kromozomlarının sonunda önemli ölçüde daha uzun telomerlere sahip olduğunu gösteren kanıtlar sunduğunu ortaya koyuyor. Telomerler, DNA'nın etrafındaki koruyucu şeker kabuğu gibi ve zamanla yıprandığında, hücre ölümünü tetikleyebilir, bu da vücut hücrelerinin hızlı bir şekilde bozulmasına neden olabilir.

CİLT YAŞLANMASINA KARŞI DOĞAL KORUMA

Araştırmacılar, akneden muzdarip kişilerin telomerlerinin daha kalın ve daha uzun süre korunduğunu belirledi. Bu durum, gençlik yıllarında sivilce sorunu yaşamış bireylerin cilt yaşlanmasına karşı daha etkili bir korumaya sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, akneden muzdarip kişilerde hücre ölümünü düzenleyen p53 adlı bir gen yolunun daha az aktif olduğu gözlemlendi.

Bu bulgular, akneden muzdarip kişilerin yaşamları boyunca daha yavaş yaşlandığını ve ciltlerinin daha dirençli olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, daha uzun telomerlerin, akneden muzdarip olan bireylerde erken cilt yaşlanmasına karşı korumayı açıklayan bir faktör olabileceğini belirtiyor.


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