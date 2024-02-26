Kocasının temizlik takıntısı hakkında konuşan Esra Ezmeci'yi şaşırttı

Psikolog Esra Ezmeci'nin programında yapılan itiraflar izleyenleri şaşırttı. Son olarak bir kadın kocasının yatak odasında maske takıp kendisini yıkadığını anlatarak şoke etti. Esra Ezmeci "Maskeyle nasıl oluyor bu iş?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:27
Kocasının temizlik takıntısı hakkında konuşan Esra Ezmeci'yi şaşırttı
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Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programına telefon ile bağlanan izleyicilerin yaptıkları itiraflar karşısında şaşkınlığa uğradı.

Ebru Hanım katıldığı yayında 10 yıllık evli olduğunu söyledi. Lazer epilasyoncu olduğunu söyleyen genç kadın "Müşterilerimle iç içe olduğum için eşimle birlikte olurken hâlâ maske takıp sprey sıkıp öyle birlikte olmak istiyor bunu nasıl aşacağım?" dedi.

Esra Ezmeci ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Spreyi nereden sıkıyor?" diye sordu. Ebru Hanım ise "Her yerime sıkıyor dezenfektan sıkıyor halen mikrop kapacağını sanıyor" dedi.

Esra Ezmeci "Bu artık temizlik takıntısı haline gelmiş cinsellikte de maske takarak birlikte olmak zor bir şey. Maskeyle nasıl oluyor bu iş? Bu da bir tuhaf... Eşinize şunu anlatmanız lazım, eşinizin bir takıntısı var. Bununla ilgili destek alması lazım" ifadelerini kullandı.


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