İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci'den tavsiye: 'Bu tarz danslar yapılabilir'

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolde olduğu İnci Taneleri dizisi her bölümüyle olay oluyor. Sosyal medyada kendisine gelen cinsellik sorularına yanıt veren klinik psikolog Esra Ezmeci, İnci Taneleri yüzünden ayrılan çifte tavsiyelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:30
İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci'den tavsiye: 'Bu tarz danslar yapılabilir'
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Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini paylaştığı "İnci Taneleri" adlı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dans sahneleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Dizinin etkileyici sahneleriyle ilgili sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan paylaşımlar, klinik psikolog Esra Ezmeci'nin dikkatini çekti. Ezmeci'ye gelen mesajlar arasında, "İnci Taneleri dizisini izlemek yüzünden nişanlımla kavga ettik. İzlemesini istemedim. Sizce haklı mıyım?" şeklinde bir soru da yer aldı.

Ezmeci, bu mesaja ilginç bir tavsiyede bulunarak, "Sanırım dizide dans sahneleri var. Bence eşler birbirlerine bu tarz danslar yapabilirler. Çok da hoş görünüyor. Hiç boşuna kavga etmeyin" yanıtını verdi.


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