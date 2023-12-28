Esra Ezmeci'nin anlattığı cinsellik hikayeleri Armağan Çağlayan'ı şoke etti

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:38

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:38

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden gelen cinsellikle ilgili itiraflara dair bilgiler verirken, şaşırtıcı bir örnekle Armağan Çağlayan'ı şoke etti.

Ezmeci'nin anlattığına göre, bir kişi cinsel organının büyümesini istemiş ve buna yönelik bir yöntem denemiş. Ezmeci, "Geçen bunu anlatmak istiyorum, mesela işte cinsel organı büyüsün diye bir şey anlatmışlar kadının kocasına. Kocası geceleri cinsel organını tavanına bağlıyor muş, böylelikle demişler ki hem tuzlu suya yatır sonra da tavana bağlarsan cinsel organı büyür... Her gece eşim tavana bağlıyor cinsel organını ve o şekilde büyüyeceğine inanıyor işte ne yapmak lazım..." şeklinde bir örneği paylaştı.

Armağan Çağlayan'ın bu anlatı karşısında şaşkınlığı ve "Tuza mı yatırıyor bir de?" şeklindeki tepkisi dikkat çekti.