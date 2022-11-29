Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Kod Adı: U.N.C.L.E. filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin konusu ne? Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin oyuncuları kim? Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin IMDb puanı kaç?
Kod Adı: U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), yönetmenliğini üstlenen Guy Ritchie'nin, senaryosunda Sam Rolfe ile birlikte çalıştığı, 2015 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.
KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 1960'ların başında, Soğuk Savaş'ın zirvesinde geçen The Man from U.N.C.L.E. CIA ajanı Solo ve KGB ajanı Kuryakin'i konu alıyor. Uzun süredir devam eden düşmanlıkları bir kenara bırakmak zorunda kalan iki ekip, nükleer silahların ve teknolojinin yayılması yoluyla, kırılgan güç dengesini istikrarsızlaştırmaya kararlı olan gizemli bir uluslararası suç örgütünü durdurmak için ortak bir görev üstlenir. İkilinin tek ipucu, suç örgütüne sızmanın anahtarı olan, ortadan kaybolan bir Alman bilim adamının kızıdır ve onu bulmak ve dünya çapında bir felaketi önlemek için zamana karşı yarışmaları gerekir.
KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Henry Cavill
Armie Hammer
Alicia Vikander
Elizabeth Debicki
Jared Harris
Hugh Grant
KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- İsmi anıt çınara verildi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- A Haber: Adana'da petrol bulundu