Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin konusu ne, oyuncuları kim?

29 Kasım 2022 Salı, 10:52

Kod Adı: U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), yönetmenliğini üstlenen Guy Ritchie'nin, senaryosunda Sam Rolfe ile birlikte çalıştığı, 2015 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.

KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1960'ların başında, Soğuk Savaş'ın zirvesinde geçen The Man from U.N.C.L.E. CIA ajanı Solo ve KGB ajanı Kuryakin'i konu alıyor. Uzun süredir devam eden düşmanlıkları bir kenara bırakmak zorunda kalan iki ekip, nükleer silahların ve teknolojinin yayılması yoluyla, kırılgan güç dengesini istikrarsızlaştırmaya kararlı olan gizemli bir uluslararası suç örgütünü durdurmak için ortak bir görev üstlenir. İkilinin tek ipucu, suç örgütüne sızmanın anahtarı olan, ortadan kaybolan bir Alman bilim adamının kızıdır ve onu bulmak ve dünya çapında bir felaketi önlemek için zamana karşı yarışmaları gerekir.

KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Henry Cavill

Armie Hammer

Alicia Vikander

Elizabeth Debicki

Jared Harris

Hugh Grant

KOD ADI: U.N.C.L.E. FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kod Adı: U.N.C.L.E. filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.