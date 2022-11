'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlüler akın etti... Gökhan Özoğuz: Çok samimi bir film oldu

23 Kasım 2022 Çarşamba, 21:26

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini yaptığı, Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz, Çağatay Aras’ın yanı sıra Tamer Levent, Suzan Aksoy, Tuncer Salman ve Erkan Can'ın muhteşem oyunculuklarıyla eşlik ettiği "Kendi Yolumda" filminin galası önceki gün Kanyon Paribu Cineverse’te yapıldı.

Galaya, aralarında Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Yağmur Atacan, Şebnem Dönmez, Pınar Altuğ, Can Bonomo, Levent Can, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükrü Avşar, Ekin Olcayto ve eşi Murat Özcan, Gaye Su Akyol, Can Evrenol, Didem Balçın, İzzet Öz, Ketche, Akasya Aslıtürkmen, Türkü Turan, Gökçe Bahadır’ın eşi Emir Ersoy, Hakan Yonat, yönetmen Ketche, Birol Namoğlu, Derya Beşerler, Oğuz Çetin ve ailesi ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: AYNI HAYAT GİBİ. İNŞALLAH GÜZEL OLACAK

Filmin başrolünü üstlenen, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

Valla beni bu projeye bu yola Ömer (Faruk Sorak) soktu. Bir anda işin içine girdim. Gerçekten ağır yerleri var filmin. Bayağı güm diye dram olan. Oraları hep kendi hayatımızdaki iniş çıkışlardan bazıları. Bazen daralıyorsun, bazen açılıyorsun aynı hayat gibi. İnşallah güzel olacak en önemlisi hissedilen şeylerin karşılıklı paylaşılması aslında en önemli tarafı o. Zaten yapılan sanat tamamen bunun için yapılıyor. Bir şeyler anlatmak için, bir şeyler paylaşmak için. Çok güzel olacak. Devamı gelecek. En kısa zamanda.

HAKAN ÖZOĞUZ: DUYGULANDIM NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

Müzisyen Hakan Özoğuz, filmde yer aldığı için kendini şanslı gördüğünü aktararak, "Duygulandım biraz. Bu haliyle ilk defa izliyorum. Yolu açık olsun diyorum ve çok güzel bence. Keyif veriyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Bu arada sağlığının iyi olduğunu söyleyen Hakan Özoğuz, "Zaten bir ara söylemiştim çok uzun süredir bir takip vardı zaten. Tedavi zamanı gelince emin ellerde çok doğru tedavi gördüğüme inanıyorum. Ve zaten karşılığını da alıyorum bitmek üzere inşallah anlımızın akı ile çıkacağız buradan" diye konuştu.

ÖMER FARUK SORAK: BUGÜNE KADAR YAPTIKLARIMIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİ

Yönetmen Ömer Faruk Sorak, filme ilişkin yaptığı açıklamada, "Valla çok mutluyum 2 yılın ardından böyle çoşkulu bir seyirciyle izlemek beni de çok heyecanlandırdı. Ben hep şu heyecanla yapıyorum filmlerimi bir önceki yatığım filmin bir sonrasından daha iyi olmasına özen göstererek vizyona çıkan ve halkla buluşacak son filmim. Şu anki hissiyatım bugüne kadar yaptıklarımın en iyilerinden birisi oldu benim için çok mutluluk verici. İnşallah seyircide de karşılığı bizdeki heyecan kadar bulur. Geniş kitlelere de bu yolla ulaşır" dedi.

"BEN GÖKHAN GİBİ BİR OYUNCUYU SEKTÖRÜMÜZÜN KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gökhan’ın (Özoğuz) daha önce oynadığı 3 filmi de izlediğini söyleyen Sorak, "Özellikle bu son dönem katılmış olduğu yarışmada jüri üyeliği sırasında da aslında yelpazesinin çok fazla geniş olduğunun kanıtı bir performans sergilemiştir. Bunun rahatlığıyla biz zaten çalışmaya başladık. Çalışırken de gerçekten son derece doğaldı. Hiçbir yapmacıklığı, sahteciliği ve sahte duygusu ne bize ne de seyirciye geçmeyecek doğallıkta bir oyunculuk sergiledi. Ben Gökhan gibi bir oyuncuyu sektörümüzün kazandığını düşünüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

FERİT AKTUĞ: GÖKHAN’IN HER ZAMAN HER FİLMİNDE NE ZAMAN İSTERSE OLURUM

Oyuncu Ferit Aktuğ, "Kendi Yolumda" filminin bir yol filmi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Umarım beğenmişsinizdir filmimizi. İnşallah gişesi bol olsun, çünkü bu aralar gişe biraz problem. Sinemalara çok fazla gidemiyor insanlar. Umarım bu film için giderler, güzel bir film oldu. Adana’da çekildi ben de Adana’da büyüdüm. Benim için çok özel bir film. Herkesin bir yolu var. Herkes o yolda kalmaya çalışıyor. Ve o yolun içerisinde başımıza türlü türlü zorluklar geliyor. İyi insanlar, kötü insanlar giriyor. Biz bir şekilde o yolun içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Sapsak bile tekrar o yola dönmeye çalışıyoruz. İyi insan olmaya çalışıyoruz. Bu da öyle bir film. Gökhan (Özoğuz) çok özel bir çocuk benim için. Gökhan’ın her zaman her filminde ne zaman isterse olurum. Çünkü kafasını çok seviyorum ve iyi huyunu, iyiliğini seviyorum o yüzden benim çok mutlu olduğum ve izlerken de severek izlediğim bir film oldu.

"BABASINA İTHAF ETMİŞ. BEN DE KAYBETTİM BABAMI BEN DE ONA GÖNDERİYORUM"

Ya aslında film 3 sene önce çekilmişti o yüzden paralar biraz az kalmış (kahkaha atıyor) ben bir yerde şey diyorum 10 lira var mı diyorum. 10 lira 3 sene önce bugünün 50 TL’si olduğu için şimdi mesela ona takıldım komik geldi. 10 lira artık küçük bir para oldu. Ya çok eğlenerek çektik. Çok güldük eğlendik. Bizim mesela, motor sahnesinde tuvalete giderken filan çok eğlendik. Arkamızdan köpek kovaladı. Köpekle bayağı uğraştık. 3 sene önce 2019'un aralık ayında çekildi. Benim için çok özel bir film. Sonunda da babasına ithaf etmiş. Ben de 2019 yılının kasım ayında babamı kaybettim. Ben de ona gönderiyorum.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL: BENCE İNANILMAZ BİR BÜYÜK BAŞARI

Filmi izlemeye gelenler arasında bulunan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil de yönetmen Sorak'ı çok sevdiğini belirterek, "Valla tekrar söylüyorum büyük başarı. Şaşkınlığım Gökhan'ın (Özoğuz) bir filme Athena Gökhan diye başlayıp 5 dakikadan sonra onu unutturması ve Ömer Ali diye bir karaktere inanıyor olmamız bence inanılmaz bir büyük başarı. Bence müziğe ara verdirtirler. Onun dışında hayran olduğumuz, sevdiğimiz arkadaşlarımız, abilerimiz, babalarımız var. Filmin sonunda çok net çok güzel söylediği bir şey var. O yüzden keyifli ayrılıyoruz buradan bu akşam. Sinema salonları canlanıyor o bizi çok mutlu ediyor. Cıvıl cıvıl yani harika bir şeyler oluyor seyirci de bunu fark edecektir. Tekrar koşa koşa sinema salonlarına gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

ERKAN CAN: İZLİYORUZ HİÇ KOPMADAN, O HİKAYEYE İNANIYORSUN VE SONU DA GÜZEL BİTİYOR"

Usta oyuncu Erkan Can çekimlerinin üzerinden 3 yıl geçtiği için senaryoyu unuttuğunu dile getirerek, "Erkan’ın (Kolçak Köstendil) söylediklerinin altına imzamı atarım. Kısaca şöyle söyleyeyim: Zaten her şeyi anlattı çok keyifli bir film. İlgiyle izliyoruz hiç kopmadan. O hikayeye inanıyorsun ve sonu da güzel bitiyor" diye konuştu.

CANSU TOSUN: FİLMİN DUYGUSU ÇOK GÜZEL

Oyuncu Cansu Tosun ise "Ben de Erkan (Can) abiye ve Erkan’a (Kolçak Köstendil) katılıyorum. Çünkü ikisi de çok güzel özetlediler. Filmin duygusu çok güzel. Söylediği şeyler, derdi, mesajı. Çok mutlu ayrıldık ve doyamadım, Gökhan’ı (Özoğuz) izlemeyi. Gökçe’yi (Bahadır), Erkan (Can) abiyi kadroda herkesi. Ömer hoca yine muhteşem bir film çekmiş. Müzikleriyle her şeyi çok güzeldi. Erkan’ın da dediği gibi umarım sinema salonları böyle devam edecek iyi filmler gelecek" dedi.

KENAN DOĞULU: HER AŞAMASINDA ÇOK DİDİNDİLER, ÇOK UĞRAŞTILAR

Eşi ile filmi izlemeye gelen Kenan Doğulu da filmde çok sevdiği arkadaşlarının emeği olduğunu belirterek, "Her aşamasında çok didindiler, çok uğraştılar. Bir sürü talihsizlik oldu. Araya pandemi girdi. Filmin vizyona girmesi bayağı gecikti. Onların heyecanı da gittikçe arttı. Biz de o heyecanı biraz paylaştık. Bu mutlu günlerinde onlarla beraberiz. Harika bir film olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

BEREN SAAT: UZUN SÜREDİR FİLMLE İLGİLİ HİKAYELERİ DİNLİYORUZ

Beren Saat de eşi ile aynı düşünceyi paylaştığının altını çizerek, "Gerçekten uzun süredir filmle ilgili hikayeleri dinliyoruz arkadaşlarımızdan ama nihayet bizim de görme fırsatımız olacak bu akşam" dedi.

FİLM BİR RÜYAYLA BAŞLIYOR

Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor. Buna göre, Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eden Gökhan Özoğuz, sonrasında uyuya kalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera başlıyor.

Kendi yolunda gitmenin önemini vurgulayarak, izleyiciye kendini gerçekleştirmenin peşinden gitmeyi çarpıcı bir şekilde sorgulatan film, prodüksiyonu, sıcacık hikayesi ve muhteşem oyunculuklarıyla sinema izleyicisinin dikkatini çekecek.

Ali Kobanbay’ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını ise Athena Sanat üstlendi.