KÖFN grubu dağıldı
Dillere pelesenk olan Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubundan hayranlarını üzecek olan haber geldi. Grup üyeleri Salman Tin ile Bilge Kağan Etil'in sosyal medyada hesaplarından birbirini silmesi akıllara grubun dağıldığı söylentisini getirdi.
Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018 yılında kurulan Köfn grubu "Bir Tek Ben Anlarım" adlı şarkılarıyla büyük bir çıkış yakaladı. Başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Salman Tin ve Bilge Kağan Etil son hamlesiyle kafa karıştırdı.
GRUP DAĞILDI MI?
Yakın dostluklarıyla bilinen grup hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ile Bile Kağan Etil Instagram hesabında birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesinden dolayı grubun dağıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.
"HAYAT İŞTE"
Bu iddiaların ardından Salman Tin X hesabında yaptığı "Hayat işte" paylaşımıyla kafalarda soru işareti bıraktı.
Kariyerinde hızla zirveye çıkan ikili, 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerinin de sahibi oldu.
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