Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:37

KÖFN grubu 2018 yılında Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından kuruldu. Çıkardıkları şarkılarla en çok dinlenen müzil gruplarının arasına giren Köfn'ün dağıldığı iddida ediliyor. Peki, Köfn grubu dağıldı mı? Köfn grubunun üyeleri kim?

KÖFN GRUBUNUN ÜYELERİ KİM?

2018 yılında Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından kuruldu. Adı "sepet" manasına gelen köfün kelimesinden gelmektedir. Grubu, yaptıkları çalışmaları attıkları bir sepet olarak görmelerinden ötürü bu ismi benimsediler. 2022'ye kadar geçen sürede çeşitli şarkılar yaptılar. 2022 yılında "Bi' Tek Ben Anlarım" isimli şarkıyı çıkardılar. Şarkı Tozluyaka dizisinde kullanıldı. Bununla beraber başrollerini Burcu Özberk ve Murat Boz'un oynadığı 2023 yapımı Rüyanda Görürsün filminde de kullanıldı. 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı kategorilerinde ödüle layık görüldüler.

KÖFN GRUBU DAĞILDI MI?

“Bi’ Tek Ben Anlarım” şarkılarıyla müzik platformlarından milyonlarca dinlenmeye ulaşan KÖFN grubunun dağıldığı iddia edildi. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil sosyal medyada birbirlerini takipten de çıktı.